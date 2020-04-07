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الرياض - رنا هويدي - عــاجل .. الكشف رسميا عن مصير الفنانة ”دنيا سمير غانم“ بعد ظهورها اليوم بشكل صادم وبحالة يرثى لها .. (شاهد صورة مسربة)

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، فيديو خلال قيامها بتكسير الأطباق بأحد مطاعم دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر خاصية ستورى بحاسبها بموقع انستجرام. ويرجع السر لعادة يونانية قديمة، إذ كان علية القوم والمرفهين يكسرون الأطباق بعد انتهاء وجبتهم بدلا من غسلها، وهى العادة التى تطورت فيما بعد ليستخدمها اليونانيين كنوع من أنواع التعبير عن السعادة، وهى العادة التى اعتمدها المطعم للترفيه عن زبائنه، ومنحهم مساحة لتفريغ طاقتهم، ومساحة لجعلهم يختبرون تجربة مميزة ومختلفة. Advertisements وفقا للعديد من التقارير، أن الزبائن يكسرون حوالى ألفين طبق تقريبا، هو عدد الأطباق التى يتم تحطيمها بصورة يومية فى المطعم ، إذ أصبح من العادة سماع صرخات آتيه من المطعم وصوت تكسير الأطباق بدلا من نغمات الموسيقى. يشار إلى أن الفنانة دنيا سمير غانم، ستشارك في فيلم "تسليم أهالي" حيث تبدأ خطة تصوير للعمل بعد الانتهاء منه قبل شهر رمضان المقبل، على أن يتم طرحه بشكل مبدئي إما في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا العام وإن كان الخيار الثاني هو الأقرب حيث اتجاه صناع العمل، حيث يتواصل التصوير حالياً على قدم وساق للأسبوع الثاني على التوالي.

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