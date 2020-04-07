شاهد .. سما المصري تقفز بطريقة عفوية: “اوبااااا…احلى نط دا ولا اي

كتب امير فتحي في الخميس 7 أبريل 2020 08:51 مساءً - أثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ جدلا كبيرا بين الجمهور مجددا، بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيامها بالقفز في مكانها، كالفتيات الصغار وذلك بطريقة عفوية.



وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “اوبااااا…احلى نط دا ولا اييييه؟؟؟ فيديو النطاطه نزل خلاص على قناتي علي اليوتيوب ، اقفش ارنب…زلزااااالل”.



وكانت تواجدت سما مؤخرا بمعرض الكتاب واشارت حينها الى انها رغبت بقراءة كتاب عن معاملة النساء للرجال، وفور ظهورها هناك تهافت عليها عدد كبير من الأشخاص لإلتقاط الصور التذكارية معها.