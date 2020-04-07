شكرا لمتابعة خبر عن وفاة ممثلة لبنانية مشهورة..واثناء مراسم دفن الجثة كانت مفاجئة صاعقة بانتظار الجميع وحدث امر لايخطر على البال قلب الامور رأسا على عقب..لن تصدق ماحدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وفاة ممثلة لبنانية مشهورة..واثناء مراسم دفن الجثة كانت مفاجئة صاعقة بانتظار الجميع وحدث امر لايخطر على البال قلب الامور رأسا على عقب..لن تصدق ماحدث

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ممثلة لبنانية مشهورة..واثناء مراسم دفن الجثة كانت مفاجئة صاعقة بانتظار الجميع وحدث امر لايخطر على البال قلب الامور رأسا على عقب..لن تصدق ماحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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