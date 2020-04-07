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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست السعودية..دولة عربية تنفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص بحق شاب يمني من هذه المحافظة اغتصب طفلة صغيرة ثم قتلها ( الاسم + صورة + المحافظة )

نفذت السلطات اليوم، حكم الإعدام بحق قاتل ومغتصب طفلة في محافظة حجة .

وأكدت مصادر محلية ، تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني عصام جعدان رمياً بالرصاص في مديرية بني قيس محافظة حجة، لارتكابه جريمتي اغتصاب وقتل الطفلة إيناس حسن علان الشمري (12 عاماً) ، في 26 أغسطس 2018.

وقالت المصادر إن الطفلة وجدت حينها مقتولة بطريقة وحشية فى أحد الأودية القريبة من منطقة الزومحية وعلى جسدها آثار الاغتصاب، في جريمة أثارت الرأي العام اليمني .

وكانت المحكمة الجزائية في محافظة حجة أصدرت حكمها بإعدام المتهم قصاصاً وتعزيراً مع غرامة مالية لذوي الضحية بمبلغ مليون ريال، وذلك في ديسمبر 2018.

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