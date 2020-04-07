شكرا لمتابعة خبر عن صدمة كبيرة في الامارات وسلطنة عمان والخوف يجتاح كل السكان بعد عمل خسيس وقذر لا يقدم عليه الا اشباه الرجال ..لن تصدق عيناك ( فيديو مرعب وصادم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صدمة كبيرة في الامارات وسلطنة عمان والخوف يجتاح كل السكان بعد عمل خسيس وقذر لا يقدم عليه الا اشباه الرجال ..لن تصدق عيناك ( فيديو مرعب وصادم )

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