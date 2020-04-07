شكرا لبحثكم عن خبر الوزير نايف البكري يبعث برقية عزاء ومواساة للرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري برقية عزاء و مواساة إلى فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي عزاه فيها بوفاة العميد أحمد علي هادي قائد اللواء ٣١٥ مدرع. Advertisements وتوفي العميد أحمد علي هادي مدير مكتب الرئيس هادي الاسبق اثر ذبحة صدرية اليوم بعد صلاة الفجر. ويعد العميد أحمد علي هادي من أبرز القادة العسكريين المقربين من الرئيس عبدربه منصور هادي .

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