55 الف إنتهاك حوثي في الجوف خلال مارس الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، عن رصد 55 ألف حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية منذ بداية التصعيد العسكري مطلع مارس الماضي بحق المدنيين من أبناء الجوف والنازحين فيها.



وأكد وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمدينة مأرب- ان مليشيا الحوثي الانقلابية ترتكب أبشع الجرائم بحق ابناء الجوف وفي مقدمتها القتل والتهجير واقتحام وتفجير المنازل والتجنيد الاجباري للأطفال والاختطافات والإخفاء القسري وتعطيل المرافق العامة والمرافق الصحية في ظل صمت وتغاضي المنظمات الدولية و المجتمع الدولي ازاء تلك الجرائم والانتهاكات.

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من جانبه أوضح مدير مكتب حقوق الانسان بمحافظة الجوف عبد الهادي العصار أن التقرير الذي اصدره المكتب خلال تلك الفترة يظهر حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المواطنين من النساء والاطفال والشيوخ وكذلك ما تبعها من تدمير وتعطيل المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية وتحويل بعضها الى ثكنات عسكرية ومعتقلات.

ولفت الى ان مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران ارتكبت 11 ألف حالة تهجير من مدينة الحزم والمديريات المجاورة وحرمان 31 الف طالب من مواصلة تعليمهم وتوقيف 5 الاف معلم عن التدريس وانقطاع مرتباتهم.. فضلا عن نزوح 7 ألاف اسرة الى محافظة مأرب، وتعثر 126 اسرة في الصحراء اثناء النزوح وتعرض 219 اسرة للسرقة والنهب اثناء النزوح من قبل خلايا وعناصر حوثية.

وأشار الى ان الانتهاكات شملت ايضا حالات القتل والاصابة وضحايا الالغام والاختطاف التعسفي والاخفاء القسري ونهب وسرقة المحلات التجارية والمنازل وكذا حالات اقتحام المقرات العامة والخاصة ونهب الممتلكات واتلاف وتضرر المركبات ومنع وصول احتياجات السكان