"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الثلاثاء 7 أبريل /نيسان 2020:

- تعز.. ضبط المتهم بالاعتداء والاغتصاب ضد المهمشة رسائل عبد الجليل سيف https://www.elyamnelaraby.com/471845 - الضالع.. عمليات نهب وسلب واختطافات شنتها الحوثية بحق أهالي عزلة الثَّوخب https://www.elyamnelaraby.com/471844 - 22 قتيلا وجريحا حوثيا بنيران القوات الحكومية في جبهات غرب تعز https://www.elyamnelaraby.com/471843 - تعز.. القوات الحكومية تتصدى لهجوم مليشيا الحوثي شرق المدينة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/471842 - بذريعة كورونا.. مليشيات الحوثي تجتاح مزارع المواطنين وتفرض إتاوات بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/471841 - الحكومة الشرعية تتهم المبعوث الأممي بإطالة أمد الأزمة https://www.elyamnelaraby.com/471836 - مصادر تؤكد عدم وجود أي فحوصات لكورونا بالمختبر المركزي بإب https://www.elyamnelaraby.com/471832 - الحديدة.. المشتركة تضبط شاحنة تحمل دراجات نارية وسجائر مهربة للحوثيين بالجراحي https://www.elyamnelaraby.com/471814

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