تعز.. ضبط المتهم بالاعتداء والاغتصاب ضد المهمشة رسائل عبد الجليل سيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

تعز - الخليج 365

بتوجيهات حثيثة من محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، قام مدير عام مديرية المعافر رئيس المجلس المحلي الأستاذ عادل المشمر، بالنزول الى عزلة الكلائبه بالمعافر برفقة نائب مدير إدارة شرطة المعافر وإدارة البحث الجنائي بالمديرية واللقاء بعدد من الوجاهات والشخصيات الاجتماعية بالمنطقة ومع أسرة المتهم ومطالبتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بضبط المدعو أصيل نجيب سيف، المتهم بحادثة الاعتداء واغتصاب المهمشة رسائل عبدالجليل.



حيث تم ضبط و إيصال المتهم بقضية الاعتداء والاغتصاب وتسليمه الى إدارة شرطة المديرية من قبل مدير عام المعافر الذي شدد على شرطة المعافر بسرعة استكمال الإجراءات القانونية وإحالة ملف القضية الى الجهات المختصة.

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هذا وبناء على البلاغ المقدم الى إدارة شرطة المعافر من قبل الفتاة رسائل عبدالجليل البالغة من العمر 17 عام مساء يوم الخميس بتاريخ 26 مارس 2020م الذي تضمن قيام المدعو أصيل نجيب سيف بالاعتداء عليها واغتصابها بالقوة في منطقة السامقة.

حيث باشرت شرطة المعافر بالتحقيق وجمع الاستدلالات وطلب المتهم بالوصول الى إدارة الشرطة إلا أن المتهم رفض الوصول والامتثال، الأمر الذي استدعى مدير عام المديرية بالتواصل مع الوجاهات والشخصيات الاجتماعية والنزول الى المنطقة الذين بدورهم ابدوا استعدادهم وتعاونهم مع السلطة المحلية ممثلة بمدير عام المديرية والأجهزة الأمنية وتم تسليم المتهم.

بدوره تقدم المشمر بشكره لمحافظ المحافظة على دعمه ومتابعته لقضية الفتاة أولا بأول وللوجاهات والشخصيات الاجتماعية على تعاونهم مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في استتباب الأمن والانتصار للقانون.