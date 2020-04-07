الضالع.. عمليات نهب وسلب واختطافات شنتها الحوثية بحق أهالي عزلة الثَّوخب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

الضالع - الخليج 365

قامت مجاميع من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران معززة بآليات قتالية وعربات جند مصفحة، بمداهمة منازل المواطنين في عزلة الثوخب، واختطفت عدد منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد نهب منازلهم وسلب متتلكاتهم.



Advertisements

وتحدثت مصادر محلية من أهالي عزلة الثوخب أن عناصر المليشيات الحوثية داهمت القرية صباح اليوم بشكل مفاجئ وقامت باعتقال نحو 20 مواطن من أهالي القرية دون إبداء أي سبب، وقامت بعد ذلك بنهب منازل المختطفين بعد اقتحامها وطرد ساكنيها من الأطفال والنساء تحت تهديد السلاح.

وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيات الحوثية بعد عمليات المداهمة الإختطافات قامت بنهب عدد من المركبات الخاصة بالأهالي، في الوقت الذي تقوم فيه بتصويب السلاح نحو النساء والأطفال وإطلاق الألفاض النابية تجاههم، وسط نوبة خوف وهلع شديدين أصابت جميع أهالي البلدة.

وتقع عزلة الثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء على الحدود الشمالية الغربية لمنطقة حجر السُفلى، وبحسب المصادر المحلية أن المليشيات كانت قد وقعت مع أهالي البلدة بإبقائها بعيد عن الصراع حد وصفها، لكنها نكثت عهدها صباح اليوم خلال قيامها بهذه الأعمال. في حين أن البلدة لازالت تقع في النطاق الجغرافي لسيطرة المليشيات الحوثية في مديرية الحشاء، وبعيدة عن دائرة المواجهات.