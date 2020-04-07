مصادر تؤكد عدم وجود أي فحوصات لكورونا بالمختبر المركزي بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

إب - الخليج 365

أفادت مصادر طبية بمحافظة إب، وسط اليمن، عدم وجود أي محاليل أو فحوصات خاصة بفحص وباء "كورونا" في المختبر المركزي بمحافظة إب، ذات التعداد السكاني الكثيف والذي يتجاوز أكثر من 4 مليون ونصف نسمة.

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وقالت المصادر، إن قيادات حوثية ونافذين يسهلون إيصال مغتربين عادوا من بلدان منتشر فيها وباء "كورونا" ويعملون على إخراجهم من أماكن الحجر الصحي المعلن عنها والتي يفترض أن يصل إليها كل شخص قدم من خارج البلاد ويبقى فيها لمدة 14 يوما.

وذكرت المصادر، خروج عدد من المغتربين من "الحجر الصحي" في إب، بعد تدخل وساطات عليا ودفع مبالغ مالية مقابل إخراج بعض العائدين من الخارج من الحجر المفروض عليهم