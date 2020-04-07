فيروس كورونا يزحف على جيوش أوروبا وحالات الإصابة تقفز إلى عنان السماء‎

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عدن - ياسمين التهامي - نصف مليون مواطن ومواطنة في السعودية يستفيقون على مشاهدة خدمة أمام أعينهم وهم في منازلهم السعودية.. صورة قديمة تكشف عن وجود متهم جديد في قضية مريم خاطفة الدمام ’’راقصة كورونا‘‘ الفنانة ’’نرمين صفر‘‘ تتلقى تهدّيد بالقتل في أقرب وقت من قبل كتائب جهادية في تونس السعودية مرام عبد العزيز تثير الجدل باقتراحها تجربة لقاح كورونا على المساجين

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