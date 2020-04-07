شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ميليشيا الحوثي تداهم بيوت المواطنين وتنهبها وتخطتف ساكنيها في مناطق سيطرتها في الضالع “تفاصيل“! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد ميليشيا الحوثي تداهم بيوت المواطنين وتنهبها وتخطتف ساكنيها في مناطق سيطرتها في الضالع “تفاصيل“!

قامت مجامیع من عناصر الملیشیات الحوثیة معززة بآلیات قتالیة وعربات جند

مصفحة صباح الیوم الأثنین بمداھمة منازل المواطنین في عزلة الثوخب بمدیریة الحشا

بمحافظة الضالع

وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع أن عناصر الملیشیات الحوثیة داھمت القریة

صباح الیوم بشكل مفاجئ وقامت باعتقال نحو 20 مواطن من أھالي القریة دون إبداء

أي سبب، وقامت بعد ذلك بنھب منازل المختطفین بعد اقتحامھا وطرد ساكنیھا من

الأطفال والنساء تحت تھدید السلاح.



وأضاف المركز أن عناصر الملیشیات الحوثیة بعد عملیات المداھمة والإختطافات

قامت بنھب عدد من المركبات الخاصة بالأھالي، في الوقت الذي تقوم فیھ بتصویب

السلاح نحو النساء والأطفال وإطلاق الألفاض النابیة تجاھھم، وسط نوبة خوف وھلع

شدیدین أصابت جمیع أھالي البلدة.

وتقع عزلة الثوخب شمال شرقي مدیریة الحشاء على الحدود الشمالیة الغربیة لمنطقة

حجر ُ السفلى، وبحسب المصادر المحلیة أن الملیشیات كانت قد وقعت مع أھالي البلدة

بإبقائھا بعید عن الصراع حد وصفھا، لكنھا نكثت عھدھا صباح الیوم خلال قیامھا بھذه

الأعمال. في حین أن البلدة لازالت تقع في النطاق الجغرافي لسیطرة الملیشیات الحوثیة

في مدیریة الحشاء، وبعیدة عن دائرة المواجھات.

جديد اب برس

Advertisements