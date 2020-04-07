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الرياض - رنا هويدي - أسد ضخم يفترس ’’أكبر زرافة’’ ويطرحها أرضًا .. ومعجزة حقيقية تقلب الأمور رأسًا على عقب (مشهد مروع)

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المهتمة بالحيوانات البرية، نشرت لقطات لمعركة عنيفة نشبت بين زرافة صغيرة وبين أسد يقدر وزنه بنحو 286 باوند، واستمرت قرابة ساعتين، فيما صارعت الزرافة للدفاع عن نفسها والفرار من قبضة الأسد، قبل أن ينجح الأسد في طرحها أرضا ويشرع في افتراسها.



الصحيفة أشارت إلى أن تلك المعركة وقعت في غابة بجنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن الزرافة كان تتجول برفقة والدتها في الغابة، عندما لاحظ وجودهما مجموعة أسود جائعة كانت تتعلم الصيد، وفي البداية حاولت الزرافة الاختباء خلف والدتها من الأسود، لكن غريزتها الدفاعية جعلتهت تحاول الدفاع عن نفسها وتنقض على أسد جاء لافتراسها وتركله في وجهه، ويدخل الاثنان في شجار استمر لساعتين.

وأظهرت بعض اللقطات محاولات الزرافة المستميتة الدفاع عن نفسها أمام الأسد، قبل أن يتمكن الأخير من السيطرة عليها ويطرحها أرضا ويبدأ التهامها في مشهد مروع.

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