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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغتربة في السعودية تهز وجدان كل المغتربين وتبكي كل نساء المملكة والخليج وتفضح المجرمة التي خطفت طفلها الرضيع بعد ولادته مباشرة وحرمتها من فلذة كبدها

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كانت هذه تفاصيل خبر مغتربة في السعودية تهز وجدان كل المغتربين وتبكي كل نساء المملكة والخليج وتفضح المجرمة التي خطفت طفلها الرضيع بعد ولادته مباشرة وحرمتها من فلذة كبدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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