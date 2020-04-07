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صنعاء - ياسمين الخيامي - لم يفعلها الرئيس هادي ولا عبد الملك الحوثي ولا عيدروس الزبيدي ..هاني بن بريك يثلج صدور كل ابناء الشمال ويباغتهم بعمل رهيييب هز وجدان كل الشماليين

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كانت هذه تفاصيل خبر لم يفعلها الرئيس هادي ولا عبد الملك الحوثي ولا عيدروس الزبيدي ..هاني بن بريك يثلج صدور كل ابناء الشمال ويباغتهم بعمل رهيييب هز وجدان كل الشماليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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