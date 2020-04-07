اخبار الخليج / اخبار اليمن

تعز.. القوات الحكومية تتصدى لهجوم مليشيا الحوثي شرق المدينة

0 نشر
تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. القوات الحكومية تتصدى لهجوم مليشيا الحوثي شرق المدينة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

تعز.. القوات الحكومية تتصدى لهجوم مليشيا الحوثي شرق المدينة

تعز - الخليج 365

تمكنت القوات الحكومية، من التصدي لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي الإنقلابية،  شرق مدينة تعز.

 

وقالت مصادر محلية، إن الاشتباكات التي دارت في محيط مدرسة محمد علي عثمان ومعسكر التشريفات، أسفرت عن تكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

Advertisements

 

وكثفت المليشيات من قصفها على الأحياء السكنية، ما أسفر عن مقتل طفل وجرح آخر شمال المدينة.

 

ويأتي ذلك بعد يوم من قصف مليشيا الحوثي على السجن المركزي، ما أدى إلى وقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 20 سجينة بين قتيل وجريح.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. القوات الحكومية تتصدى لهجوم مليشيا الحوثي شرق المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا