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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. القوات الحكومية تتصدى لهجوم مليشيا الحوثي شرق المدينة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
تعز - الخليج 365
تمكنت القوات الحكومية، من التصدي لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي الإنقلابية، شرق مدينة تعز.
وقالت مصادر محلية، إن الاشتباكات التي دارت في محيط مدرسة محمد علي عثمان ومعسكر التشريفات، أسفرت عن تكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وكثفت المليشيات من قصفها على الأحياء السكنية، ما أسفر عن مقتل طفل وجرح آخر شمال المدينة.
ويأتي ذلك بعد يوم من قصف مليشيا الحوثي على السجن المركزي، ما أدى إلى وقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 20 سجينة بين قتيل وجريح.
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