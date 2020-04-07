الحوثية تستحدث مواقع عسكرية جديدة في منازل المواطنين بحيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 أقدمت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - على استحداث مواقع عسكرية جديدة في منازل ومزارع المواطنين شمال غرب مركز مدينة حيس جنوب الحديدة.

Advertisements ويظهر تصوير للقوات المشتركة قيام الحوثيين بنصب مربض لمدفع هاون بالقرب من منازل المواطنين، واستحداث متارس قتالية داخل المزارع ونشر قناصة في المنازل وبناء خيمة لتسهيل عملية تموين المليشيات. وتوزعت مواقع مليشيات الحوثي المستحدثة في مناطق بيت بيش وبني قوبع ومثلث العدين من جهة الشمال، وفي مناطق الحلة والحمينية وشعب بني زهير شمال غرب حيس. وكانت المليشيات الحوثية قد قامت بتهجير المواطنين اجباراً وقسراً لتحول منازلهم ومزارعهم إلى ثكنات ومتارس عسكرية لها في ظل تصعيدها العسكري للهدنة الأممية بمحافظة الحديدة

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