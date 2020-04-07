شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحبط هجومين للحوثي في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أحبطت القوات المشتركة هجومين لمليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت ألوية العمالقة المشاركة ضمن القوات المشتركة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن القوات تصدت لهجومين منفصلين شنتهما مليشيات الحوثي على مواقعها شرق الدريهمي وشارع الخمسين شرق مدينة الحديدة. Advertisements وأفاد مصدر عسكري بأن القوات المشتركة أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الإيرانية، وألحقت بها خسائر فادحة في العتاد، وفقا للعين. وتواصل القوات المشتركة اليمنية توجيه ضربات موجعة للحوثيين جراء خروقاتهم المتكررة للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بالحديدة.

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