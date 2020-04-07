شكرا لمتابعة خبر عن مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية بحضرموت يعقد لقاءا موسعا لمواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. صورة قديمة تكشف عن وجود متهم جديد في قضية مريم خاطفة الدمام ’’راقصة كورونا‘‘ الفنانة ’’نرمين صفر‘‘ تتلقى تهدّيد بالقتل في أقرب وقت من قبل كتائب جهادية في تونس السعودية مرام عبد العزيز تثير الجدل باقتراحها تجربة لقاح كورونا على المساجين علامة خطيرة اذا ظهرت لك هذة في ’’العين‘‘ قد تنذر وجودها بخطر الإصابة ’’بنوبة قلبية‘‘

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