شكرا لقرائتكم خبر عن "تعرف على أكثر مشاكل البنات تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال باحثون بريطانيون إن أكثر ما تواجهه البنات من مشكلات وأخطرها هو خطر الاكتئاب؛ فإن رُبع الفتيات في سن 14 عاماً تظهر عليهن أعراض الإصابة بالاكتئاب مقارنة بواحد من كل 10 فتيان في نفس العمر.

وقالت الدكتورة أميرة حبراير الخبيرة النفسية إن من أكثر المشاكل التي تواجه المراهقات هي:

مشكلات المراهقات:

1 - شعور الفتاةالمراهقة بالقلق والارتباك وتبدل المزاج.

2 - شعور الفتاة المراهقة بعدم الاستقرار وعدم الشعور بالأمان في بعض الأحيان قد يمثل لديها مشكلة.

3 - تصاب بعض الفتيات في فترة المراهقة بالخجل والحياء إلى حد التلعثم بالحديث واحمرار الوجه، وتعتبر مشكلة كبيرة من مشاكل المراهقة لعدد من البنات المراهقات اللاتي يشعرن بعدم الثقة بالنفس.

4 - هناك بعض البنات في فترة المراهقة يتسم سلوكهن بالخشونة والرعونة وعدم الاستماع إلى نصيحة الأب أو الأم، مما يؤدى إلى الكثير من الاحتكاكات والشجارات وبالتالي الكثير من المشاكل.

5 - تواجه الفتاة المراهقة الكثير من مشاكل المراهقة التي تتعلق بالخيال، فالفتاة المراهقة قد تنغمس في أحلام اليقظة، مما يجعلها في كثير من الأحيان لا ترضى بالظروف المعيشية التي تعيشها، فقد نجد الفتاة المراهقة ناقمة على عيشتها ولديها الكثير من التطلعات والأحلام التي تشغل بالها وتجعلها رافضة لواقعها متمنية واقعاً آخر تعيش فيه.

كما تعاني الفتاة المراهقة بعض الصراعات النفسية الداخلية أهمها:

1 - صراع البحث عن الذات وتحديد الهوية الشخصية، وهذا يمثل أكبر مشكلة من مشاكل المراهقة التي تعانيها الفتاة، فهي تخشى أن تكون لا شيء، وفي نفس الوقت ترغب أن تنطلق لمواجهة العالم بنفسها دون مساندة أحد أو أخذ مشورة من أحد، فالفتاة المراهقة تشعر بنوع من التمرد على كل من حولها.

2 - الفتاة المراهقة ترغب دائماً في الاستقلال والاعتماد على النفس، وأن تكون قراراتها نابعة منها، فهذا حلمها حتى تستطيع تنفيذ ما يجول بتفكيرها.



3 - من أكبر الصراعات التي تعيشها الفتاة المراهقة وتمثل بالنسبة لها أكبر مشكلة تواجهها من مشاكل المراهقة هي تضارب قيم وتقاليد الأسرة بما تجده الفتاة المراهقة سواء في مجتمع المدرسة أو مع الصديقات، ففي كثير من الأحيان نجد الفتاة المراهقة تقع في حيرة من أمرها بين ما تربت عليه وبين ما تشاهده من سلوكيات الصديقات، فيدخل الشك في نفس الفتاة المراهقة، وتصبح عاجزة عن التفرقة بين الصواب والخطأ في الحياة.

جديد اب برس

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