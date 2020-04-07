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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن دولتين تسعيان لنقل «كورونا» إلى اليمن (اسماء)!

جديد اب برس Advertisements ت المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية عفراء حريري، دولتي السعودية والإمارات المسؤولية الكاملة في حال تفشت جائحة كورونا في اليمن. وقالت في تغريدة على “تويتر” : “إن أبوظبي والرياض هما الغريم الأول”.. مؤكدة أن إصرار النظامين على فتح المنافذ خلسة وفي العلن هو دليل آخر على نواياهم في اليمن. كما اتهمت التحالف بتدمير الشمال والجنوب عبر قصف الأول وضرب الآخر بأيادي أبنائه، بهدف الحصول على أرض اليمن وثرواتها بدون شعبها. ورغم الرفض الرسمي والشعبي، إلا أن التحالف بقيادة السعودية يصر على فتح كافة المنافذ البرية والجوية، وإدخال المئات رعاياه ومن اليمنيين عبر مطار عدون بدون إخضاعهم لأي إجراءات احترازية أو حجر صحي، رغم أن الأراضي السعودية والإماراتية موبوءة بفيروس كورونا .

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