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عدن - ياسمين التهامي - نتائج اخر تحديث للصحة العالمية قسم الشرق الاوسط.. تصدر بيانا جديدا بشأن وجود كورونا في اليمن ؟!

جديد اب برس Advertisements منظمة الصحة العالمية، الإثنين، تأكيدها أن اليمن لا يزال خالياً من فيروس كورونا المستجد. وفي بيان جديد حول شائعات انتشار كورونا في البلاد، أكد ممثل المنظمة في اليمن ألطف موساني في إحاطته المعلوماتية حول مستجدات الوباء أن اليمن هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة حتى يوم الاثنين. وأشار الى أن المختبرات المركزية في صنعاء وعدن تعمل بشكل جيد ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يوميا، مضيفا أنه لم تسجل أي حالة إصابة حتى الآن. وأوضح موساني أنه تم التعامل مع أكثر من 150 بلاغ اشتباه بالفيروس وتم التحقق منها عبر فرق الاستجابة السريعة التي تساعد في تشخيص الحالات، لافتا إلى أن نحو 333 فريق استجابة سريعا يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات. وقال إن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في اليمن لتجهيز وحدات العناية المركزة في المستشفيات، ومع العاملين الصحيين لتزويدهم بالكيفية التي تمكنهم من التعامل مع فيروس كورونا.

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