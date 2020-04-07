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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث" هاني بن بريك يوجه رسالة عاجلة للجنوبيين المتواجدين في الشمال ويصف الشماليين بهذا الوصف لأول مرة

جديد اب برس Advertisements نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك على النشطاء الجنوبيين بضرورة تجنب خطابات الكراهية كون العالم أجميع ينظر إليهم بأنهم مقياس لخطاب الشارع الجنوبي، مرحباً بابناء الشمال المتواجدين في المحافظات الجنوبية. وقال بن بريك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "على كل الناشطين الجنوبيين على كل المستويات يجب أن تعلموا أن ناشطي العالم والمؤثرين في الرأي العام ينظرون لكم كمقياس لخطاب الشارع الجنوبي ومدى إدراكه ووعيه وإنسانيته فأي خطاب كراهية تجاه أخوتنا وأحبتنا الشعب الشمالي وبالأخص المتواجدين في الجنوب أمر مرفوض وكريه لا يعبر عن الجنوب". وأضاف: "عندنا في الشمال جنوبيون بالآلاف، أسر لها عشرات السنين هناك وكل مصالحها الدنيوية هناك وحصلت كل الروابط الأسرية من تزاوج وغيره يعيشون بكل احترام وتقدير مع ظهور ألقاب أسرهم وكذلك لهجتهم الجنوبية وبالمثل في الجنوب من الشماليين، العقلاء فقط من يميزون الخلاف السياسي عن غيره ولا يخلطون

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