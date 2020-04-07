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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة العربية تباغت الجميع وتعلن ان كافة اليمنيين المقيمين في المملكة سيغادرون السعودية نهائيا ويعودون مع عوائلهم الى اليمن بسبب هذا الامر الصادم الذي اعلنته القناة

2020/04/07 الساعة 10:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر قناة العربية تباغت الجميع وتعلن ان كافة اليمنيين المقيمين في المملكة سيغادرون السعودية نهائيا ويعودون مع عوائلهم الى اليمن بسبب هذا الامر الصادم الذي اعلنته القناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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