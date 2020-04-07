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صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية تباغت الجميع وتفتح منفذ جديد وتزف بشرى سارة لليمنيين الراغبين في زيارة زوجاتهم واولادهم والحصول على تأشيرة الخروج والعودة من الجوازات السعودية

2020/04/07 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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