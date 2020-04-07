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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..احتجاز الملك سلمان في قصر المربع بالعاصمة السعودية الرياض، والملك سلمان بعترف بكل شجاعة انه استحق العقاب(فيديو تصدر الترند العالمي )

2020/04/07 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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