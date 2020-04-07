شكرا لبحثكم عن خبر مواطنون : اسعار المواصلات في عدن لم تتغير .. فهل من دولة؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شكا مواطنون ان اسعار المواصلات لم تتغير رغم هبوط سعر الوقود .

وقال مواطنون في اتصالات مع الصحيفة ان اسعار المواصلات بين عموم المديريات لايزال كما هو.

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المواطنون قالوا في شكاويهم انه ورغم قيام نقابة المواصلات بانزال تسعيرة جديدة إلا ان اسعار المواصلات لاتزال كما هي.

وتساءل المواطنون فيما إذا كانت هناك دولة تحكم الامور هذه في عدن.