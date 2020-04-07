اخبار الخليج / اخبار اليمن

مواطنون : اسعار المواصلات في عدن لم تتغير .. فهل من دولة؟

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر مواطنون : اسعار المواصلات في عدن لم تتغير .. فهل من دولة؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -  

شكا مواطنون ان اسعار المواصلات لم تتغير رغم هبوط سعر الوقود .

 

وقال مواطنون في اتصالات مع الصحيفة ان اسعار المواصلات بين عموم المديريات لايزال كما هو.

Advertisements

 

المواطنون قالوا في شكاويهم انه ورغم قيام نقابة المواصلات بانزال تسعيرة جديدة إلا ان اسعار المواصلات لاتزال كما هي.

 

وتساءل المواطنون فيما إذا كانت هناك دولة تحكم الامور هذه في عدن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون : اسعار المواصلات في عدن لم تتغير .. فهل من دولة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا