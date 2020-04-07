شكرا لبحثكم عن خبر العمري : يتظاهرون امام مطار عدن للتكسب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مدير مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري ان عمليات الاحتجاج ضد الرحلات الجوية تحولت إلى مادة للتكسب السياسية موجهة ضد مطار عدن الدولي وادارته.

العمري قال في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان مطار عدن كوجهة مدنية اوضح موقفه بجلاء وبوضوح حيث تم ايقاف كافة الرحلات المدنية من والى المطار قبل أسابيع.

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واشار إلى انه والى هنا ينتهي دور المطار وادارته بخصوص الإجراءات الوقائية الخاصة بالتصدي لتفشي وباء كورونا.

العمري اشار إلى ان احتجاج ضد أي رحلات أخرى يجب ان يتم توجيهه إلى الجهات ذات الاختصاص وليس إلى إدارة مطار عدن .

واكد العمري ان بعض الشخصيات تحاول استغلال الاحداث لتحقيق مكاسب خاصة بها بعيدا عن معاناة الناس أو الالتفات لها.