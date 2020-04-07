شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : بدء صرف رواتب منتسبي قوات الامن الخاصة بأقليم عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت عصر يوم الاثنين عمليات صرف مرتبات منتسبي قوات الامن الخاصة باقليم عدن (عدن لحج ابين الضالع). وقال العميد سليمان الزامكي وهوقائد القوات الخاصة في لحج وعدن وابين والضالع لصحيفة "عدن الغد" ان قيادة القوات الخاصة تسلمت مرتبات منتسبي هذه القوات . Advertisements واشار الزامكي في تصريحه للصحيفة بان عملية الصرف ستتم عبر مصرف العروي ودون أي خصميات. ودعا الزامكي جميع منتسبي هذه القوات الذهاب إلى مصارف العروي صباح الثلاثاء في عموم فروعه وتسلم مرتباتهم لشهر يناير 2020.

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