شكرا لبحثكم عن خبر مقتل شاب برصاص جنود نقطة تفتيش بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل شاب في العشرينات من عمره برصاص جنود نقطة تفتيش بعدن ظهر الاثنين. Advertisements وقالت اسرة الشاب معاوية احمد عبدالجبار 19عام انه قتل برصاص جنود نقطة تفتيش بخور مكسر. وبحسب الاسرة فان ابنها كان في طريق عودته من معهد تعليمي حينما مر بنقطة تفتيش لتصاب فرامل السيارة بخلل ادى لانزلاق السيارة. واشارت الاسرة الى ان جنود النقطة فتحوا النار على السيارة وقتلوا الشاب. ولم يتسنى لصحيفة عدن الغد الحصول من الجهات الأمنية على تعليق حول الحادثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شاب برصاص جنود نقطة تفتيش بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.