شكرا لبحثكم عن خبر جريمة مروعة في مكة.. شاب يقتل أمه خنقاً وهذا مصيره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ألقت قوات الأمن السعودي الاثنين، القبض على قاتل والدته خنقا بحي شرائع المجاهدين في مكة المكرمة، بعد وقت قصير من ارتكابه الجريمة.

وأشار بيان صدر عن الجهات الأمنية، أن "عناصرها ألقت القبض على الجاني، بعد أن هرب من موقع الجريمة، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة التي هزت الحي".

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وأكدت المعلومات، أنه "بعد تكثيف البحث والتحري، شوهد الجاني وهو يسير على مقربة من أحد المنازل بحي الجعرانة شرقي المدينة، وتمكنت الجهات الأمنية من ملاحقته والقبض عليه على الفور، وتبين أنه شاب في العشرينات من العمر".

وأفادت المعلومات الأولية للحادث، بأن "الجريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقا، قبل أن يفر هاربا من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين".

ونقل الشاب إلى النيابة العامة لفتح التحقيق معه ومعرفة الأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة.