شكرا لبحثكم عن خبر طبيب عدني شهير يؤكد وجود خلل في أجهزة فحص كورونا باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الطبيب اليمني وليد البكيلي إن الأجهزة الخاصة بفحص وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في صنعاء وعدن لا تعمل بالشكل الصحيح.

ونقل البكيلي عن مصادر صحية قولها إن أجهزة فحص الكورونا PCR في اليمن فيها خلل ولا تعمل بشكل جيد في كلا من العاصمة صنعاء ومدينة عدن.

ودعا في تدوينة على فيسبوك" منظمة الصحة العالمية إلى تحمل مسؤولياتها وتوفير أجهزة حديثة وزيادة عدد الفحوصات بما يرتقي لمستوى بلد وضعه حساس كاليمن وفق قوله.

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وشدد على ضرورة إدخال فحص مضادات الأجسام السريع من الدم لفحص فيروس كورونا في اليمن مشيراً إلى أجهزة PCR غير كافية وغير متوفرة للعامة والمناطق ذات الكثافة السكانية في البلاد.

وطالب السلطات الرسمية في صنعاء وعدن بتطبيق فحص مضادات الأجسام السريع من الدم لفحص فيروس كورونا كما عملت الهند وعدة دول في العالم منوهاً إلى ضرورة فحص أعلى كم من السكان المشتبه به والمخالط في اليمن.

والدكتور البكيلي المتخصص في طب الأطفال والأسرة أحد أطباء مجموعة أبولو في الهند ومسؤول الخليج والشرق الاوسط لدى مستشفى أبولو في نيو دلهي.