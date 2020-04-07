شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يحدد موعد بداية شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، عدنان الشوافي أن يكون يوم الجمعة الموافق 24 إبريل 2020، أول أيام شهر رمضان المبارك 1441هـ.

و أوضح في تدوينة على "فيسبوك"، الإثنين، أن موعد تحري هلال شهر رمضان (يوم الشك/ يوم الغيم/ ليلة 30) من شعبان تكون من بعد غروب شمس 29 من شعبان 1441 هـ، الموافق الأربعاء 22 إبريل/نيسان 2020.

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وأضاف بأنه وفي ذات اليوم يغرب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس على غرب اليمن، بحوالي 24 دقيقة، ولم يحقق الاقترن السطحي و قبل ان يحقق كذلك الاقتران المركزي (ولادة الهلال فلكيا).

وأكد الشوافي أن حكم رؤية الهلال مستحيلة بالحساب الفلكي، وبالتالي فإن يوم الخميس هو المتمم لشهر شعبان، والجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.