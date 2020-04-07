الحوثيون يقصفون القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - القرى السكنية الآهلة بالسكان ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية. Advertisements وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين جنوب المديرية بقذائف الهاون عيار 120 ،مما خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي والمواطنين. وتواصل مليشيات الحوثي جرائمها الإنسانية بحق المدنيين جراء قصف واستهداف القرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة

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