المشتركة تصد هجومين منفصلين للحوثي شرق الدريهمي وشارع الخمسين بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 تصدت القوات المشتركة لهجومين منفصلين شنتها مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن على مواقعها شرق الدريهمي وشارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن القوات تصدت للهجومين اللذين نفذتهما المليشيات الحوثية واستخدمت فيها مختلف أنواع الاسلحة. وأكد المصدر أن القوات المشتركة تصدت للهجومين بكل استبسال وحزم، واوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية والحقت بها خسائر فادحة في العتاد. وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية ومحاولاتها الفاشلة بالتصعيد على مواقع القوات في مختلف جبهات القتال بالحديدة.

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