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شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : المخابرات السعودية تلقي القبض على مسؤول يمني كبير في مطار جدة.. والسبب صادم.. "صورة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ألقى جهاز أمن الدولة في المملكة العربية السعودية القبض على مسؤول يمني كبير في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بمطار جدة الدولي أثناء مغادرته الأراضي السعودية إلى العاصمة العمانية مسقط.
وقالت مصادر يمنية إن قوات الأمن السعودي اعتقلت عبدالكريم ثعيل وكيل محافظة صنعاء في الحكومة الشرعية اليمنية منذ نحو شهر.
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جديد "الخليج 365"
السعودية تلقي القبض على مسؤول يمني
وأضافت المصادر إن ثعيل اعتقل من مطار جدة وكان برفقته زوجته وأطفاله ولا يعلم مصيره حتى الآن.
وأفادت المصادر _ ذاتها _ بأن أمين العاصمة في الحكومة الشرعية عبدالغني جميل وبسبب خلاف شخصي بين الطرفين قام بالوشاية لدى السعوديين وأرسل للمخابرات في المملكة صورة لمحادثة على الواتس اب ينتقد فيها ثعيل الحكومة السعودية.
وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على قيام أجهزة الأمن السعودية باعتقال رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد اليدومي أثناء مغادرته للأراضي السعودية بطريقة غير شرعية.
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