شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية.. اسعار لم تشهدها اليمن منذ بدء الحرب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شركة النفط بعدن عن تعرفة مخفضة جديدة لأسعار المحروقات، للمرة الثالثة خلال 72ساعة. وبحسب القرار فإن التعرفة الجديدة للبنزين ستكون بـ 2600 للدبه سعة 20 لتر، وتعرفة الديزل بـ 3300 للدبه سعة 20 لتر. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وكانت الشركة قد اعتمدت يوم الخميس الماضي قرار ببيع الدبه البنزبن بـ 3300 ريال والديزل بـ 4600ريال وقالت الشركة أنها حريصة كل الحرص على توفير المشتقات النفطية للمواطنين بأقل الأسعار والعمل على استقرار السوق المحلية. يأتي هذا التخفيض تزامنًا مع انخفاض لأسعار المشتقات النفطية على مستوى العالم، جراء الازمة التي سببها فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد.

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