شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : بشرى سارة للعالم.. اكتشاف عقار يمكنه قتل COVID-19 خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد باحثون أن عقارا لقمل الرأس "مضادا للطفيليات" متوفرا حول العالم، يمكنه قتل COVID-19 في المختبر في غضون 48 ساعة.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة "موناش" الأسترالية، أن جرعة واحدة من عقار Ivermectin يمكن أن توقف نمو فيروس SARS-CoV-2 في الخلايا المزروعة مختبريا.

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وقال الدكتور كايلي واغستاف، من معهد الطب الحيوي في "موناش": "وجدنا أنه حتى جرعة واحدة يمكنها بشكل أساسي إزالة جميع الحمض النووي الريبي الفيروسي (إزالة المواد الوراثية للفيروس بشكل فعال) خلال 48 ساعة، وأنه حتى في غضون 24 ساعة كان هناك انخفاض كبير حقا".



وفي حين أنه من غير المعروف كيف يعمل Ivermectin على الفيروس، فمن المرجح أن العقار يوقفه عن طريق تثبيط قدرة الخلايا المضيفة على مسحه.



وتتمثل الخطوة التالية في تحديد الباحثين للجرعة البشرية الصحيحة، للتأكد من أن المستوى المستخدم في المختبر آمن للبشر.



وقال الدكتور واغستاف: "في الأوقات التي نواجه فيها جائحة عالميا ولا يوجد علاج معتمد، إذا كان لدينا مركب متاح بالفعل في جميع أنحاء العالم، فقد يساعد الناس في وقت أقرب. من الناحية الواقعية سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتوفر اللقاح على نطاق واسع".



ويتوقع العلماء أن عملية التطوير قد تستغرق شهرا على الأقل، قبل إجراء التجارب البشرية.



وقبل أن يتم استخدام Ivermectin لمكافحة فيروس كورونا، هناك حاجة إلى التمويل لإخضاعه للاختبارات ما قبل السريرية والتجارب السريرية.



ويعد Ivermectin عقارا مضادا للطفيليات معتمد من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، وأثبت أيضا فعاليته في المختبر ضد الفيروسات بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والإنفلونزا.



وتأتي الدراسة في إطار عمل مشترك لمعهد "موناش" للطب الحيوي، مع معهد Peter Doherty للعدوى والمناعة.



ونُشرت النتائج في Antiviral Research.