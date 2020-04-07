شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الصحة العالمية تفاجئ الجميع وتصدر بيان هام وعاجل بشأن انتشار فيروس "كورونا" في اليمن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدّدت منظمةُ الصحة العالمية، صباحَ اليوم، تأكيدَها أن اليمن لا يزال خالياً من فيروس كورونا المستجد.

وأكد ممثل المنظمة في اليمن ألطف موساني ، في إحاطته المعلوماتية حول مستجدات الوباء ان اليمن هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة حتى صباح اليوم الأحد .

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واشار الى ان المختبرات المركزية في صنعاء وعدن تعمل بشكل جيد ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يومياً وان لم تأكيد أي حالة إصابة حتى الآن .

وأضاف أنه تم التعامل مع أكثر من 150 بلاغ اشتباه بالفيروس وتم التحقق منها عبر فرق الاستجابة السريعة التي تساعد في تشخيص الحالات.

لافتا الى ان نحو 333 فريق استجابة سريع يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات.

وقال موساني: إن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في اليمن لتجهيز وحدات العناية المركزة في المستشفيات ومع العاملين الصحيين لتزويدهم بالكيفية التي تمكنهم من التعامل مع الفيروس.