شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كويتي يطارد زوجته وأولاده في الشارع ببندقية.. وحينما اقتحمت الشرطة منزله كانت المفاجأة المرعبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخل كويتي في حالة غضب شديدة، وأخذ يلاحق زوجته وأبناءه ببندقية هوائية، بسبب خلاف وقع بينه وبين أحد أبنائه. وتلقت الشرطة بلاغا من شاب أفاد بأن والدته وأخوته الصغار في خطر، بعد أن حمل والده بندقية هوائية، ولاحقهم بقصد إيذائهم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements كويتي يطارد زوجته وأولاده في الشارع

وحبس أفراد الأسرة أنفسهم في إحدى الغرف في المنزل، إلى أن وصلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة. وألقت الشرطة القبض على الأب، وحرروا الزوجة والأبناء.

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