شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : القوات السعودية تهدد قوات الانتقالي وتمهلهم 24 ساعة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمهلت قوات “الواجب 802” السعودية ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الممول والمدعوم إماراتيا، 24 ساعة لإعادة جميع منهوبات حملة مداهمتها معرضي الوديعة والمحضار للسيارات في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر عسكرية في الجيش الوطني، إن “القوة السعودية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، أبلغت الانتقالي باستيائها البالغ من حملة المداهمة التي نفذتها مجاميع مسلحة محسوبة عليه”.

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المصادر أوضحت أن “قيادة قوة الواجب 802 السعودية طالبت الانتقالي بضمان إعادة جميع ما نهبته المجاميع المسلحة المحسوبة عليه من معارض لبيع السيارات بمديرية الشيخ عثمان قبل منتصف ليل اليوم الثلاثاء”.

ونفذت مجاميع مسلحة محسوبة على الانتقالي الجنوبي، الاثنين، حملة مداهمة واسعة لمعارض السيارات في مديرية الشيخ عثمان وسط ذهول المارة جراء عمليات نهب السيارات ومصادرتها بقوة السلاح من المعارض”.

وفقا لمصدر أمني في محافظة عدن فإنهم “تلقوا أوامر بعدم اعتراض أطقم مسلحة اتجهت لشارع الممدارة بالسيلة في مديرية الشيخ عثمان وقامت بنهب السيارات المتواجدة في معرضي الوديعة والمحضار لبيع السيارات”.

وقال المصدر، طالبا عدم كشف اسمه، أنهم “لا يعلمون من تتبع تلك الأطقم المسلحة التي نفذت حملة المداهمات لمعارض بيع السيارات”. منوها بأن التوجيهات التي تلقوها “صدرت من قيادات كبيرة في قوات الحزام الأمني لعدن”.

لكن شهود عيان أفادوا بأن “المسلحين التابعين للانتقالي الجنوبي، أفرغوا المعارض من السيارات وبالذات سيارات الدفع الرباعي من نوع شاصات وصوالين، وساقوها باتجاه معسكر عشرين وجولد مور” التابعين للحزام الأمني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المداهمات والنهب للممتلكات الخاصة، ليست الأولى، وسبقها عشرات العمليات المماثلة، ينفذها مسلحون من مؤيدي الانتقالي الجنوبي، وبمجرد استحواذهم على الأطقم يتم اعتمادهم ضمن قوات الحزام.