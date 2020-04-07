شكرا لمتابعة خبر عن طبول الحرب تدق.. حاملات طائرات ضخمة وبوارج حربية تتجه نحو الخليج ونشر أكثر من 100 منظومة صواريخ في السعودية والكويت والبحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترامب يتجاهل اندفاع محمد بن سلمان ويصفه بـ"الصديق".. "واشنطن بوست" تكشف السر البريد السعودي يوضح حقيقة ارتباط إثبات ’’العنوان الوطني’’ بالخروج أثناء حظر التجول بالفيديو: كيف وصف الطبيب “ابن سينا” فيروس كورونا وطرق الوقاية منه قبل 10 قرون كويتي يطارد زوجته وأولاده في الشارع ببندقية.. وحينما اقتحمت الشرطة منزله كانت المفاجأة المرعبة.. شاهد

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