شكرا لمتابعة خبر عن كويتي يطارد زوجته وأولاده في الشارع ببندقية.. وحينما اقتحمت الشرطة منزله كانت المفاجأة المرعبة.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر كويتي يطارد زوجته وأولاده في الشارع ببندقية.. وحينما اقتحمت الشرطة منزله كانت المفاجأة المرعبة.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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