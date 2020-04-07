شكرا لقرائتكم خبر عن هاااام "نصائح" غذائية هامة لـ مصابي كورونا ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت منظمة الصحة العالمية عددا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاءت النصائح الغذائية، التي نشرتها المنظمة الدولية، على حسابها في "تويتر"، بضرورة اتباع حمية في الأكل وتجنب عدد من المأكولات والمشروبات، التي قد تضر الشخص المصاب.



وأكدت المنظمة على أهمية شرب كمية كبيرة من الماء (8–10) أكواب يوميا مع تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى، مع أهمية تجنب شرب "كميات كبيرة من الكافيين وعصائر الفاكهة المحلاة وشراب الفواكه والمشروبات الغازية والمنعشة".

جديد اب برس

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