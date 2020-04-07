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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تلقي القبض على مسؤول يمني كبير وكان برفقته زوجته وأطفاله ولا يعلم مصيره حتى الان.

قالت مصادر يمنية إن قوات الأمن السعودي اعتقلت عبدالكريم ثعيل وكيل محافظة صنعاء في الحكومة الشرعية اليمنية منذ نحو شهر.

وأضافت المصادر إن ثعيل اعتقل من مطار جدة وكان برفقته زوجته وأطفاله ولا يعلم مصيره حتى الان. جديد اب برس Advertisements وأضافت المصادر ذاتها أن أمين العاصمة في الحكومة الشرعية عبدالغني جميل وبسبب خلاف شخصي بين الطرفين قام بالوشاية لدى السعوديين وأرسل للمخابرات في المملكة صورة لمحادثة على الواتس اب ينتقد فيها ثعيل الحكومة السعودية.

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