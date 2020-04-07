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عدن - ياسمين التهامي - إعتقال مسؤول يمني كبير في جدة والسبب صادم (الاسم + الصورة)!

قالت مصادر يمنية إن قوات الأمن السعودي اعتقلت عبدالكريم ثعيل وكيل محافظة صنعاء في الحكومة الشرعية اليمنية منذ نحو شهر. جديد اب برس Advertisements وأضافت المصادر إن ثعيل اعتقل من مطار جدة وكان برفقته زوجته وأطفاله ولا يعلم مصيره حتى الآن. وأضافت المصادر ذاتها أن أمين العاصمة في الحكومة الشرعية عبدالغني جميل وبسبب خلاف شخصي بين الطرفين قام بالوشاية لدى السعوديين وأرسل للمخابرات في المملكة صورة لمحادثة على الواتس اب ينتقد فيها ثعيل الحكومة السعودية.

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