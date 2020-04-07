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عدن - ياسمين التهامي - ترتيبات سعودية لفتح منفذ حدودي جديد مع اليمن عبر محافظة صعدة !

تواصل المملكة العربية السعودية أعمالها عبر برنامج إعمار اليمن لفتح منفذ الخضراء البري بين اليمن والمملكة عبر محافظة صعدة. وفي تغريدة رصدها "يمن برس" قال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ‏إن أعمال إعادة تأهيل منفذ ‎البقع بمحافظة ‎صعدة، بدأت بمرجلة سفلتة الطريق الداخلي بعد عملية

ردمه ودعم المنفذ بـ 90 عامود إنارة بالطاقة الشمسية ومولدات كهربائية. وأكد البرنامج في تغريدته على حسابه الرسمي في تويتر، أن الهدف وراء من تلك الأعمال هو فتح منفذ البقع بين اليمن والسعودية ليتسنى تسهيل حركة نقل البضائع التجارية وتأمين المنفذ بشكل كامل.

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