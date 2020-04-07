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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 07-04-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 7-4-2020? شاهد..( فيديو يمني ) نشره ناشط " كويتي " مؤكدا أنه ابكي الكثير من الكويتيين بسبب مبادرة تخللته لايفعلها الا اليمنيين ! جديد اب برس Advertisements ل ناشطون كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو انتجته السفارة اليمنية في الكويت يتضمن رسالة دعم ومساندة انسانية مع الشعب الكويتي الشقيق . وبحسب احد الناشطين الكويتيين فان هذا الفيديو ابكى الكثير من الكويتيين حيث تخلله دعوة لليمنيين بالكويت للتبرع بالدم لاخوانهم المصابين بفيروس " كورونا " من الكويتيين .

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