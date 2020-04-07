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عدن - ياسمين التهامي - كشف بالأسماء" بعد ترك القبائل للحوثيبن في منتصف الطريق مصرع العشرات من أبناء صعدة والسلاليين من بينم قيادات بارزة !

تركت غالبیة أبناء القبائل الیمنیة الملیشیا الحوثیة في منتصف الطریق بعد أن أدركت

في وقت متأخر أن الحرب لا تعنیھم والتي ارھقتھم وازھقت العدید من أبنائھم .

وقالت مصادر مقربة من الحوثیین " للمشھد الیمني " الیوم الإثنین أن إعداد المقاتلین

من أبناء القبائل تراجع بشكل كبیر بعد أن أدركوا أن لا ناقة ولا جمل لھم بالحرب

وخاصة بعد أن أصبحت عنصریة السلالة ظاھرة للأعیان والتي استحوذت على الثروة

والسلطة بینما تركت لأبناء القبائل النحیب على اقاربھم ممن سقطوا في الجبھات لإعادة

نظام اذاق أجدادھم الویل لأكثر من الف عام منذ وصول الرسي إلى صعدة .

وأضافت المصادر أن أبناء القبائل أدركت أن السلالة ھي الوجھ الآخر للعبودبة

والفقر والجھل والمرض .

وأكدت المصادر أن أبناء القبائل الذین اندفعوا بالعصبیة الدینیة والقبلیة المغلوطة

أدركوا بعد معاشرتھم للسلالة انھم یساعدوا الملیشیا في تثبیت نظام یقضي على مستقبل

أبنائھم وھو ماجعلھم یتركون الملیشیا لتلاقي مصیرھا .

وكشفت المصادر أن إعداد القتلى كان یمثل أكثر من 90 % من أبناء القبائل بعد منع

الملیشیا أبناء صعدة والسلالیین من المشاركة في الحرب لكن تراجع إعداد القتلى بین

أبناء القبائل مؤخرا إلى مایقارب ال50 % وھو ما یعني أن الملیشیا والتي لا تشكل

أكثر من 5 %من السكان باتت تحفر قبرھا بایدیھا .

ھذا وتساقط العدید من السلالیین قادة وأفراد خلال الشھرین الأخیرین بما یوازي

مافقدوه من حرب صعدة الأولى عام 2004م حتى مطلع عام 2020 م .

وفیما یلي اسماء القادة الذین سقطوا خلال أقل شھرین وھم :

- القیادي حسن عیضة الرمام احد مؤسسي میلیشیات الحوثي

- القیادي برتبة لواء انور حمود محسن شمار

- القیادي برتبة عمید عمار انور حمود

- القیادي برتبة عمید علي احمد سعید بن سلامة

- القیادي والمنشد عبدالله قاسم الحمزي مدیر مالي واذاعي واعلامي للمیلیشا

-القیادي یاسر ضیف الله العیاني

- القیادي برتبة عقید یحیى یحیى مسعود خشیشة

- القیادي برتبة نقیب صالح حسن صالح

- القیادي برتبة عقید نبیل احمد علي جباري

- القیادي سعید عیضة العفن

- القیادي المدعو ابو دایل

- القیادي امین قاسم بن شریفة

- المشرف محمد محمد علوي

- القیادي ماجد صالح علي مھدي المؤید

- المشرف سمیر منصور الغولي

- القیادي احمد امین احمد مبخوت

- القیادي خالد صالح ربیع

- القیادي سلیمان عبدالوھاب احمد المھدي

- القیادي ابراھیم صالح محمد طاھر

- المشرف مرشد غوبر

- المشرف ھیثم محمد محمد المطاع

- المشرف فایز صالح الكوماني

_المشرف محمد محمد البرعي

- محمد الرشاء

_ القیادي عبد الله الھدوي

_القیادي محمد جابر المراني قائد جبھة الجوف

القیادي محمد حمید الدین

- القیادي حاشد النصیري

- القیادي عبد الوھاب احمد المھدي وخمسة من أقاربھ

- القیادي منیر مطھر الحمزي مشرف شعوب

- العقید احمد محمد اسكندر

-الرائد حسین الجرموزي مشرف في بني الحارث

_ النقیب علي حمود السیاغي

_القیادي حسن الجرادي قتل مع العشرات من أفراد كتیبتھ في جبھة صرواح

_المشرف محي الدین الشامي وعدد من أقاربھ

_ المشرف ھیثم محمد المطاع

_ المشرف سلیمان عبد الوھاب المھدي

- المشرف محمد الكحلاني قال بھیلان

_ خالد صالح مقري قائد جبھة ھیلان

_علي عبد الوھاب الوریث قتل في الحزم مع العشرات

ھذا وبالرغم من ھذه الخسائر الفادحة التي منیت بھا الملیشیا في العدید والعتاد إلى أنھا

تراجعت وانكسرت أمام رجال الجوف ومأرب المسنودة بقوات الجیش وطیران

التحالف العربي وھو ماجعل الملیشیا قاب قوسین او أدنى من الانھیار التام . جديد اب برس Advertisements

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